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Все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые были поставлены ВСУ французскими властями, нуждаются в ремонте. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

— Некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой, — сообщил он, передает издание Figaro.

По его словам, армия Франции пока не готова поставлять новые САУ со своих складов. Но он подталкивает производителей к ускорению темпа производства для новых отправок.

Отмечается, что артиллеристы ВСУ обеспокоены состоянием систем Caesar. Из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются и приходят в негодность.

По словам главы Минобороны Франции, одно орудие из восемнадцати поставленных на Украину уже выведено из строя, другие обездвижены для технического обслуживания. Также Лекорню отметил, что ВСУ нужно наладить обслуживание пушек на месте, потому что отправка Caesar в Польшу для ремонта отнимает много времени.

29 декабря политик из Франции, бывший вице-председатель Национального фронта и лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новая программа финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза является «полным бредом».