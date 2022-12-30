Астролог назвала два знака зодиака, которых ждет особая удача в январе 2023 года

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Астролог Ольга Осипова назвала знаки зодиака, которых ждет особая удача в январе 2023 года. Любимчиками планет стали два представителя зодиакального круга.

Козерогов ждет особая удача в январе. Трудолюбивый знак зодиака с начала года будет пользоваться благосклонностью звезд. Особая удача его ожидает в сфере общения и любви. Козероги найдут единомышленников, с которыми будет приятно проводить время. В отношениях с любимым ожидается гармония и взаимопонимание. Это обеспечивает Венера в Водолее, которая и создает особую романтическую атмосферу.

Одиноким Козерогам не следует сидеть дома. Стоит ходить на свидания, знакомиться, не бояться зря тратить время.

Когда планеты начнут избавляться от ретроградности, Козерогов ожидает удача в других сферах. Нужно проявлять инициативу на работе — ее оценят по достоинству. Не стоит забывать о саморазвитии. Занимайтесь тем, что нравится и приносит удовольствие.

Особая удача ожидает Водолеев в январе 2023 года. Правда, им повезет немного меньше, чем Козерогам. Переломный момент для них наступит с 22 января. Уран выйдет из ретро-фазы и щедро одарит своих подопечных. За короткое время Водолеи существенно преобразятся. Это будут мощные внутренние трансформации. Они найдут отражение и во внешнем виде.

У Водолеев уйдут переживания, они обретут душевное спокойствие, также их ждет успешная реализация на работе, сообщается на портале Rsute.

Астрологи сообщили, что некоторым знакам зодиака повезет разбогатеть и значительно укрепить свое финансовое положение в январе 2023 года. К таким везунчикам относятся Львы, Весы, Козероги и Водолеи.