«Выходим на позицию силы»: астролог Глоба рассказала, каким будет 2023 год для России

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Зимой и в начале весны 2023 года для России будет проходить важный этап. В этот период страна сможет определить отношения с другими государствами. Об этом рассказал астролог Тамара Глоба.

— Когда со второй половины года мир увидит, что мы выходим на позицию силы, тогда пойдет процесс переговоров. К нам придут договариваться, чтобы обрести с нами союз. Март даст нам очень хороших прочных и сильных союзников, — пояснил она в интервью Надежде Стрелец.

В частности, специалист говорит о странах Юго-Восточной Азии. В летний период, по словам Глобы, будет временное перемирие в ходе конфликта на Украине, однако ближе к середине летнего сезона агрессия восстановится.

При этом в этот же период появятся возможности для страны. Однако самый главный момент для страны произойдет в конце года, подытожила эксперт.

Накануне шаманы в Перу предсказали, что подписание мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта пройдет до августа 2023 года. Как уточняется, предсказание было сделано 29 декабря во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль.