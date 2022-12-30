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Французский политик заявил, что Запад нормализует нацизм, поддерживая Украину

Лейла Алиева
В мире
Французский политик заявил, что Запад нормализует нацизм, поддерживая Украину
Фото: Pexels

Поддерживая Украину, Запад нормализует нацизм. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил французский политик Флориан Филиппо.

— 2022 год — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, который один из самых коррумпированных в Европе. Речь об Украине Зеленского, — написал он на своей странице в Twitter.

Никто из европейских политиков не удивляется этому факту, поэтому «система гниет», заключил Филиппо.

По словам президента России Владимира Путина, в основе политики стран Запада лежит принцип «разделяй и властвуй», с помощью которого они хотели растаскать РФ и продолжают эти попытки до сих пор. При этом страна еще в 2014 году предпринимала попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, но обратная сторона была настроена иным образом, в результате чего в регионе начали проводиться военные действия.

21 декабря состоялся визит Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину.

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