Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на метромостах соединительных веток между БКЛ и электродепо «Аминьевское»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Верейская улица Карта всех событий

На трех метромостах в составе соединительных веток между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Аминьевское» завершаются архитектурно-отделочные работы. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Основным цветом отделки метромостов стал серый кварцевый, при этом пролетные бетонные балки бирюзовые — цвета Большого кольца метро. Для освещения в темное время суток вдоль мостов практически смонтирована архитектурная подсветка, которая, отражаясь от конструкций, будет создавать эффект светящейся линии, украшая новые сооружения и гармонично вписывая их в городскую среду, — отметил он.

Заммэра уточнил, что возведение трех метромостов происходит в составе соединительных веток между БКЛ и депо «Аминьевское»: однопутный мост от станции «Аминьевская» длиной 475 метров проходит над рекой Навершкой, пересекает улицы Верейская и Генерала Дорохова.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что два других метромоста от станции «Давыдково» длиной около 370 и 380 метров возводятся над рекой Сетунь и улицей Верейская.

Также стало известно, что специалисты устраивают верхнее строение пути на метромосту через реку Ликову между станциями «Пыхтино» и «Внуково» строящегося участка Солнцевской линии метро. Готовность метромоста длиной 460 метров оценивается как высокая.