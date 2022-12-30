Большая очередь автомобильного транспорта образовалась на выезд из России в Грузию

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На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс образовалась большая очередь из автомобилей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

— Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных. На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь, — приводит его слова РИА Новости.

19 декабря на российско-литовском участке границы в очереди на выезд из Калининградской области находилось 320 грузовых фур. В этот день сотрудники автомобильного пункта пропуска «Чернышевское» оформили 191 автомобиль на въезд в Россию и 204 — на выезд из страны. При этом по состоянию на 19 декабря въезда в регион ожидает 71 грузовик.

Корреспондент «ВМ», побывавший в Калининградской области, выяснил, как данная ситуация отразилась на ценах и уровне жизни местных граждан.