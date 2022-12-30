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Более 3800 московских школьников и студентов колледжей стали участниками чемпионата финансовых компетенций FinSkills

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Город
Более 3800 московских школьников и студентов колледжей стали участниками чемпионата финансовых компетенций FinSkills
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В декабре в Москве завершился чемпионат финансовых компетенций старшеклассников FinSkills, его участниками стали более 3800 учащихся образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского методического центра столичного департамента образования и науки.

— Состязание включало два этапа. На первом школьники и студенты колледжей смотрели обучающие видеоролики и лекции, принимали участие в онлайн-занятиях от экспертов столичного департамента финансов и Банка России, где получили ответы на все интересующие вопросы, а также прошли онлайн-тестирование, — рассказали в пресс-службе.

В рамках второго этапа 500 школьников и студентов колледжей перешли к решению практических кейсов. По решению жюри 30 участникам присвоили статус лауреатов, из них трое стали победителями. Первое место заняла ученица школы № 2114 Вероника Михалина, второе — ученица школы № 1601 Анна Фролова, третье — учащийся Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Георгий Яковлев.

Старший методист методцентра столичного депобрнауки Сергей Пестич отметил, что школьники и студенты в рамках чемпионата разобрались в механизмах страхования, функционировании банковской системы и особенностях банковских продуктов.

Недавно конференция «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики» состоялась в Москве. Мероприятие было организовано российским Минфином на площадке Финансового университета.

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