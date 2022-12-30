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Уголовное дело возбуждено по факту падения глыбы льда на генерала МЧС

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения глыбы льда на генерала МЧС
Фото: МЧС
Москва, Инициативная улица Карта всех событий

По факту падения глыбы льда с крыши дома на генерала МЧС Анатолия Елизарова возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 30 декабря.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также Нефедова отметила, что прокуратура контролирует ход расследования.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем в среду, 28 декабря. Когда директор Департамента управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил мимо нежилого дома на Инициативной улице, на него с высоты второго этажа упала отколовшаяся глыба льда. В результате генерал был госпитализирован. У него диагностированы ушиб головы и травма шейного отдела позвоночника.

По данному факту столичная прокуратура проводит проверку, а также глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о произошедшем.

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