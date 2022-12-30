Секретарь СНБО Украины допустил вторжение ВСУ на территорию России

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Украинская армия при необходимости может пересечь государственную границу России и начать боевые действия там, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью газете Kyiv Post.

— Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь, — подчеркнул Данилов.

26 декабря глава Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует вернуть Крым под свой контроль. По его словам, подразделения ВСУ «зайдут туда с оружием в руках».

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы.