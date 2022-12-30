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Омбудсмен Украины по правам военных: 15 тысяч человек считают пропавшими без вести

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Омбудсмен Украины по правам военных: 15 тысяч человек считают пропавшими без вести
Фото: depositphotos

Около 15 тысяч солдат ВСУ и гражданских лиц числятся пропавшими без вести, передает агентство Bloomberg слова уполномоченной президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алены Вербицкой.

По ее словам, число подтвержденных военнопленных не соответствует числу пропавших без вести.

— Мы не знаем, что с ними произошло, — сказала Вербицкая.

Она также пожаловалась на «плохое» взаимодействие с представителями России по вопросу военнопленных.

До этого британское издание Financial Times со ссылкой на западного советника по вопросам обороны, имя которого не называется, сообщало о том, что ВСУ измотаны и терпят серьезные потери. Эксперт отметил, что украинские военные «сталкиваются со своими собственными проблемами». Среди таковых источник газеты назвал высокие потери, а также недостаточную обученность солдат.

Недавно о колоссальных потерях ВСУ также сообщал американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC.

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