Глава МИД Украины Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

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Россиян необходимо «запихнуть» в их границы и закрыть на замок. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Для меня сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится… Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок, — цитирует его РИА Новости.

До этого глава украинского МИД заявил, что руководство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве потенциального посредника. По его словам, дипломатия продолжает играть важную роль в урегулировании конфликтов, поскольку каждый из них заканчивается дипломатическим путем.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена вести с кем-либо диалог на основе «формулы мира», которая была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МИД России добавил, что Киев сам не готов к продолжению диалога.