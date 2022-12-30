Москвичам предложили выбрать лучшее новогоднее оформление объектов торговли и услуг

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Участникам проекта «Активный гражданин» предложили выбрать лучшее новогоднее оформление столичных объектов торговли и сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

— В этом году от столичных предпринимателей поступило 547 заявок. В финал вышли самые яркие из них. «Активные граждане» определят 15 призеров — по три в номинациях: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг», — говорится в сообщении.

Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Победителям конкурса выплатят по пять миллионов рублей. Объектам, занявшим второе место, выплатят три миллиона. Приз за третье место — два миллиона рублей.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что победителей объявят до 19 января 2023 года.

23 декабря в проекте «Активный гражданин» подошло к концу голосование в честь акции «Елочный круговорот». Больше всего желающих отнести елку в специальный пункт оказалось в центре столицы — свыше 16 процентов. На втором месте расположились жители северо-востока города.