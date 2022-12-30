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На Украине заявили о неготовности идти на территориальные уступки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили о неготовности идти на территориальные уступки
Фото: shutterstock

Украина не собирается уступать территории. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу, 30 декабря.

— Позиция президента, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок, — цитирует его РИА Новости.

До этого Кулеба заявил, что правительство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом он добавил, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только «после международного суда».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песов заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров касательно Украины.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей, уточнил он.

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