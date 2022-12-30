Дом на 161 квартиру построили в Даниловском районе Москвы по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Пересветов переулок, 5 Карта всех событий

Специалисты в рамках программы реновации завершили строительство дома на 161 квартиру в Даниловском районе Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 30 декабря.

— Трехсекционный жилой дом по индивидуальному проекту построен для участников программы реновации в Даниловском районе на юге Москвы. Здание расположено по адресу Пересветов переулок, владение 5, — говорится в сообщении.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, трехсекционное здание отделано светлым искусственным камнем. На фасадах установлены короба для кондиционеров, балконы застеклены. Большинство квартир в новостройке — двухкомнатные. Отделка в них соответствует стандартам реновации.

Первые этажи дома займут объекты социальной инфраструктуры и технические помещения. В вестибюлях жилой части разместят комнаты консьержей и колясочные, а также установят два лифта. На подземном этаже обустроят автостоянку. Прилежащая территория благоустроена, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что около 60 тысяч москвичей смогут найти работу на востоке столицы благодаря реализации программы реновации. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что такая инициатива способствует повышению комфортности проживания в новых кварталах, развитию рынка труда и появлению новых вакансий.