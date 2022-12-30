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Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные Силы России 29 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям на территории Украины. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— 29 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, — отметил он.

Военнослужащий добавил, что все назначенные объекты были поражены, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне истребители российской авиации ликвидировали украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Как уточняется, техника была уничтожена в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск, Суворов и Орловка.

До этого на Запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в разы превосходят машины ВСУ. Член экипажа отметил, что данный танк не оставит шансов боевым машинам противника.

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