Песков: Путин не будет поздравлять глав недружественных стран с Новым годом

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Президент России Владимир Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря.

— Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы фактически не имеем с ними контактов. Учитывая недружественные действия, которые ими принимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять, — сказал Песков на пресс-конференции. Его слова передают «Известия».

30 декабря на сайте Кремля были опубликованы поздравительные телеграммы Владимира Путина, направленные лидерам ряда стран. Президент РФ, в частности, поздравил глав КНР, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Индии, Венгрии, Армении и Азербайджана.

Отмечается, что в списке глав государств, получивших поздравления, нет президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам России в привычном формате. Об этом Песков сообщил 28 декабря.