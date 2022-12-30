Кулеба: Венгрия в борьбе с ЕК за деньги «берет в заложники» Украину

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Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от ЕС, «берет в заложники» Украину, заявил в пятницу, 30 декабря, глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

— Реальный вред (в 2022 году — прим. «ВМ») был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники, — сказал Кулеба.

Он также отметил, что в словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана иногда прослеживается «идеологическое совпадение в понимании законов истории» с президентом РФ Владимиром Путиным.

24 декабря Орбан выразил мнение, что мир на Украине зависит от решений правительства США. По словам венгерского политика, Киев сможет продолжать военные действия до того времени, пока американское военно-политическое руководство будет поддерживать их с финансовой точки зрения и передавать различные виды вооружения.