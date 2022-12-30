Кулеба заявил о психологическом переломе в поставках оружия Украине

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Получение Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является психологическим переломом в поставках оружия ВСУ. Об этом заявил в пятницу, 30 декабря, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло, — еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала, — сказал министр.

Дипломат назвал получение комплексов Patriot переходом на новый уровень, «как в компьютерной игре». По словам главы МИД, «обсуждение других тем будет не сложнее».

В планах Киева, заключил Кулеба, провести переговоры с Западом о получении танков и баллистических ракет ATACMS, а затем договориться о получении авианосцев и атомных подлодок, передает РИА Новости.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан ВСУ, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.