Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кулеба заявил о психологическом переломе в поставках оружия Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба заявил о психологическом переломе в поставках оружия Украине
Фото: flickr/statephotos

Получение Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является психологическим переломом в поставках оружия ВСУ. Об этом заявил в пятницу, 30 декабря, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло, — еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала, — сказал министр.

Дипломат назвал получение комплексов Patriot переходом на новый уровень, «как в компьютерной игре». По словам главы МИД, «обсуждение других тем будет не сложнее».

В планах Киева, заключил Кулеба, провести переговоры с Западом о получении танков и баллистических ракет ATACMS, а затем договориться о получении авианосцев и атомных подлодок, передает РИА Новости.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан ВСУ, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.

Украина Оружие США Дмитрий Кулеба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте