Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Запуск восточного участка БКЛ позволит пассажирам экономить до 45 минут в день

Полина Долганова
Город
Запуск восточного участка БКЛ позволит пассажирам экономить до 45 минут в день
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Запуск восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который включает транспортные мегахабы «Печатники» и «Текстильщики», даст пассажирам возможность экономить в дороге до 45 минут в день. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 30 декабря.

— Реализация проекта Большой кольцевой линии метро близка к завершению. Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина осуществлен технический запуск восточного участка, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что с вводом участка поездки станут комфортнее для 800 тысяч жителей, для 285 тысячи из них новые станции откроются рядом с домом в пешей доступности. Кроме того, жители ЮАО и ЮВАО смогут быстрее пересаживаться на зеленую, салатовую и фиолетовую линии метро.

В полноценном режиме БКЛ, как уточняется, начнет работать в первом квартале 2023 года, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ. Теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году линию введут в эксплуатацию.

Транспорт Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте