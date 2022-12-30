Запуск восточного участка БКЛ позволит пассажирам экономить до 45 минут в день

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Запуск восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который включает транспортные мегахабы «Печатники» и «Текстильщики», даст пассажирам возможность экономить в дороге до 45 минут в день. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 30 декабря.

— Реализация проекта Большой кольцевой линии метро близка к завершению. Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина осуществлен технический запуск восточного участка, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что с вводом участка поездки станут комфортнее для 800 тысяч жителей, для 285 тысячи из них новые станции откроются рядом с домом в пешей доступности. Кроме того, жители ЮАО и ЮВАО смогут быстрее пересаживаться на зеленую, салатовую и фиолетовую линии метро.

В полноценном режиме БКЛ, как уточняется, начнет работать в первом квартале 2023 года, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ. Теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году линию введут в эксплуатацию.