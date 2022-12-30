Японские ученые рассказали, в каком случае кофе удваивает риск смерти

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Ученые из Японии выяснили, что тем, у кого повышено артериальное давление, не рекомендуется пить много кофе, однако совсем отказываться от напитка также не стоит.

По их мнению, кофеин полезен для сердца, если употреблять его в небольшом количестве. При этом неправильное употребление кофе может удвоить риск сердечной смерти.

В ходе исследования, которое длилось почти 19 лет, ученые установили связь между количеством употребляемого кофе и состоянием пациентов.

Так, две чашки напитка в день удваивают риск смерти для пациентов с артериальной гипертензией. При этом одна чашка выпитого кофе не принесет никаких негативных последствий, передает «МедикФорум».

Диетолог Светлана Корнеева рассказала, что растворимый кофе делается из того же сырья, что и натуральный, но более сложным способом. В результате гранулы теряют часть своих свойств, например, аромат.

При этом кофеина в растворимом кофе меньше. Эксперт посоветовала выбирать растворимый напиток тем, кто хочет снизить зависимость от кофе.