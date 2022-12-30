Ефимов объявил о старте конкурса на заключение офсета на поставку абсорбирующего белья

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Начался прием заявок на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта на производство и поставку для нужд города подгузников и пеленок для взрослых в течение 10 лет. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующий документ уже был размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Ефимов также добавил, что до 18 января инвесторы могут подать заявку на участие в данном электронном конкурсе.

По условиям, победитель торгов обязан в течение 15 месяцев с момента заключения соглашения инвестировать в производство на территории Москвы 300 миллионов рублей в качестве минимальной отметки.

В свою очередь городское правительство выделит под новое предприятие участок на территории индустриального парка «Руднево» в районе Косино-Ухтомский. Поставка подгузников должна начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок — четвертого квартала 2024-го.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в 2022 году Москва вышла на рекордные показатели по количеству решений о заключении офсетных контрактов. Столичные власти подпишут с инвесторами 11 договоров, что вдвое превышает количество подобных соглашений за последние 5 лет.

В дальнейшем Москва намерена заключать офсетные контракты в таких отраслях, как медицина, транспортное машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство, IT и в других. На сегодняшний день правительство Москвы разрабатывает условия для более чем 20 офсетов.

До этого Ефимов рассказал, что столичные заказчики обеспечивают оперативные потребности через закупки малого объема на котировочных сессиях портала поставщиков. В уходящем году соответствующий инструмент помог городу сэкономить 6,2 миллиарда рублей.