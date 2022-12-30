Столичные спасатели помогли женщине, которая упала и не могла подняться у себя дома

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Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения столичного авиацентра вечером в пятницу, 30 декабря, оказали помощь женщине, которая упала у себя дома и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел по адресу улица Маршала Савицкого. По словам заявителей, 37-летняя хозяйка квартиры несколько дней не выходила на связь. По прибытии на место происшествия родственники пострадавшей обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри.

Приехавшие по вызову спасатели вскрыли дверь специальным инструментом и обнаружили женщину на полу на кухне. Пострадавшей была оказана первая помощь, ее переложили на кровать и вызвали ей скорую.

15 декабря женщина застряла головой в заборе в столичном районе Сокольники. Инцидент произошел на улице Матросская Тишина. Голову пострадавшей зажало между прутьями забора.

Девушка какое-то время провела на снегу. Спасти ее «из заточения» помогли сотрудники городских служб.