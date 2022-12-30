Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новые выделенные полосы для городского транспорта введут на Волоколамском шоссе в Москве

Евгений Жуков
Город
Новые выделенные полосы для городского транспорта введут на Волоколамском шоссе в Москве
Фото: АГН Москва
Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

С 19 января будут введены в эксплуатацию выделенные полосы для городского транспорта на пяти участках Волоколамского шоссе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Благодаря этому пассажиры автобусов смогут проезжать по участкам намного быстрее. Кроме того, двигаясь по выделенным полосам, автобусы будут сокращать интервал между собой.

По словам заместителя мэра Москвы, главы ведомства Максима Ликсутова, за последние 11 лет в городе проложили 131 выделенную полосу общей протяженностью 436 километров.

Он также добавил, что ввод одной такой полосы снижает возможность ДТП с участием городского транспорта до 30–40 процентов и значительно увеличивает скорость движения автобусов и электробусов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

26 ноября Ликсутов сообщил, что выделенки появятся на девяти участках улиц в Москве, в том числе на Мосфильмовской и Ташкентской улицах, на Лермонтовском и Рязанском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.

Транспорт Максим Ликсутов Москва Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте