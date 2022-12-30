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Трамваи № 11 и 12 задерживались на Первомайской улице из-за двух машин на путях

Полина Долганова
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Трамваи № 11 и 12 задерживались на Первомайской улице из-за двух машин на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Трамваи № 11 и 12 задерживались на Первомайской улице в районе остановки «5-я Парковая улица» из-за двух машин на путях. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В результате случившегося маршруты были временно изменены. Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже поступила информация, что движение транспорта было восстановлено.

27 декабря департамент посоветовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом в предпраздничное время. Связано это с тем, что движение на дорогах Москвы будет плотным в предновогодние дни.

На загруженность дорог оказывают сильное влияние погодные условия, ремонтные работы и число мелких ДТП. Основные затруднения проезда ожидаются в центре Москвы, а также в районах крупных торговых центров.

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