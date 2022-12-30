В США обнародовали налоговые декларации Трампа за несколько лет

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Бюджетный комитет палаты представителей США опубликовал налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за последние шесть лет. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщило издание The New York Times.

Речь идет о документации, которая охватывает шестилетний период с 2015 по 2020 год включительно, в том числе и президентский срок Трампа. Экс-президент пытался воспрепятствовать публикации деклараций и дошел до Верховного суда, который в свою очередь отклонил его иск.

Так, в 2015 году Трамп с женой отчитались об убытках в 31,7 миллиона долларов и заплатили 641,9 тысячи в качестве налогов. Спустя год убытки президентской семьи составили 32,4 миллиона с налогами в сумме 750 долларов, в 2017-м — 12,9 миллиона долларов и 750 долларов соответственно.

В 2018 году семья Трампа уже заработала 24,3 миллиона, а через год — 4,4 миллиона. За это время они заплатили налоги на сумму 999 тысяч долларов и 133 тысячи соответственно. 2020-й снова стал убыточным для президентской семьи, которая потеряла 4,8 миллиона долларов и не платила налогов вовсе.

До этого Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований, которое проводит расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена, сына действующего президента Джо Байдена, замолчало «неудобную» информацию, связанную с этим делом.