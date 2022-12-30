Около 12 тысяч мужчин пытались сбежать с Украины на фоне военного положения

Фото: president.gov.ua

Порядка 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину с момента введения в стране военного положения. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы.

— Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, какому количеству человек удалось успешно незаконно покинуть страну, передает ТАСС.

До этого подполковник ВСУ рассказал, что украинские бойцы зачастую самовольно покидают поле боя. Помимо этого, он напомнил про то, как недавно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный призвал усилить ответственность за самовольный уход из воинской части, дезертирство, а также неисполнение приказов.

Украинский дезертир, попавший в плен к российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов. Помимо этого, украинец призвал своих сослуживцев сложить оружие и «идти домой к детям».