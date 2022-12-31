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Народный календарь. Почему 3 января лучше не подслушивать и не подглядывать

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему 3 января лучше не подслушивать и не подглядывать
Фото: Unsplash

3 января Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра.

По народным поверьям, в этот день нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха. Также не рекомендуется желать счастья и здоровья, так как все может исполниться с точностью до наоборот.

Приметы погоды:

В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет;

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым;

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо — к сильным морозам.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся — к оттепели, сидят на верхушках деревьев — к морозу.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

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