Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский укрепил свою «нацистскую диктатуру» законом о печати. Об этом заявил в пятницу, 30 декабря, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Так политик отреагировал на подписанный украинским лидером проект закона о медиа, который позволяет кабмину штрафовать и закрывать любые СМИ, если их контент вдруг покажется Киеву неуместным. По словам француза, союз журналистов Украины уже высказался против решения властей. Чиновники уверены, что новый нормативный акт является угрозой свободе слова в республике.

Асселино заметил, что даже европейские журналисты находятся в возмущении, считая, что новый закон содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», пишет РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который усиливает контроль властей государства над средствами массовой информации и запрещает позитивное освещение действий России.