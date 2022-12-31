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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить за военные преступления. Об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение, — цитирует его РИА Новости.

Накануне глава Североатлантического альянса заявил, что военная поддержка ВСУ со стороны западного военного блока поможет оперативнее достичь мира между Россией и Украиной. По его мнению, Россия должна убедиться в невозможности достижения ее целей на Украине. Такое развитие событий может приблизить мирные переговоры, считает Столтенберг.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. Эксперт считает, что победа украинского государства в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. По его словам, заявления генсека западного военного блока о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.