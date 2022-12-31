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Скончалась тележурналистка Барбара Уолтерс

Араз Салехов
Общество
Скончалась тележурналистка Барбара Уолтерс
Фото: Pexels

Американская телеведущая, журналистка Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщил телеканал ABC.

На данный момент причина смерти не называется, сообщает ТАСС.

Барбара Уолтерс родилась 25 сентября 1929 года в городе Бостон. Она пришла на ABC в 1976 году, проработав до этого 15 лет на телеканале NBC, где была соведущей шоу Today. За время своей карьеры она взяла интервью у всех американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд и других знаменитостей.

В 1991 году Уолтерс побеседовала с первым президентом России Борисом Ельциным, а в 2001 году стала первым американским журналистом, взявшим интервью у нынешнего главы РФ Владимира Путина.

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