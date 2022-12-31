Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудники полиции поздравили пассажиров московского метро с наступающим Новым годом

Степан Жирнов
Общество
Сотрудники полиции поздравили пассажиров московского метро с наступающим Новым годом
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Москва, метро Курская Карта всех событий

Сотрудники полиции поздравили пассажиров столичного метро с наступающим Новым годом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в пятницу, 30 декабря.

По данным пресс-службы, на кольцевой станции «Курская» столичного метро с наступающими праздниками москвичей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также группа кинологов с собаками.

Сотрудники полиции поздравили пассажиров московского метро с наступающим Новым годом Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Акция, которая проводилась при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, является ежегодной.

В этот раз юных пассажиров порадовали мультипликационными пазлами и специально разработанными детскими иллюстрированными памятками.

Еще одна новогодняя акция прошла в Детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой. Пациентов клиники с наступающими праздниками поздравили добровольцы-спасатели, спустившиеся с крыши на тросах. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Москва Дети Новый год МВД Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте