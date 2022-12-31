Сотрудники полиции поздравили пассажиров московского метро с наступающим Новым годом

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Москва, метро Курская Карта всех событий

Сотрудники полиции поздравили пассажиров столичного метро с наступающим Новым годом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в пятницу, 30 декабря.

По данным пресс-службы, на кольцевой станции «Курская» столичного метро с наступающими праздниками москвичей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также группа кинологов с собаками.

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Акция, которая проводилась при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, является ежегодной.

В этот раз юных пассажиров порадовали мультипликационными пазлами и специально разработанными детскими иллюстрированными памятками.

Еще одна новогодняя акция прошла в Детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой. Пациентов клиники с наступающими праздниками поздравили добровольцы-спасатели, спустившиеся с крыши на тросах. Подробнее об этом — в материале «ВМ».