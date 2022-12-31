Архитектурно-художественная подсветка зданий Москвы будет включена всю новогоднюю ночь

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице в новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов будет работать до утра 1 января. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Перевели архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, — отметил он.

Заммэра добавил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и дают более яркий свет. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в столице включение архитектурно-художественной подсветки происходит одновременно с наружным освещением, однако их отключение проходит в разное время.

Накануне стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Напомним, что проход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 30 декабря до 07:00 1 января. Помимо этого, с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января доступ будет также ограничен на площадь Революции и Манежную площадь.