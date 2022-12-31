Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Архитектурно-художественная подсветка зданий Москвы будет включена всю новогоднюю ночь

Араз Салехов
Город
Архитектурно-художественная подсветка зданий Москвы будет включена всю новогоднюю ночь
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице в новогоднюю ночь архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов будет работать до утра 1 января. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Перевели архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, — отметил он.

Заммэра добавил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и дают более яркий свет. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что в столице включение архитектурно-художественной подсветки происходит одновременно с наружным освещением, однако их отключение проходит в разное время.

Накануне стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Напомним, что проход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 30 декабря до 07:00 1 января. Помимо этого, с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января доступ будет также ограничен на площадь Революции и Манежную площадь.

Петр Бирюков Благоустройство Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте