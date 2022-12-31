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В России выявили 5527 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Жуков

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5527 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5527 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 58 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 831 человек госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 10,2 процента меньше, чем сутками ранее.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 7515 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 5527 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что ангина, острые респираторные инфекции, грипп и коронавирус могут вызвать различные болезни сердца. По словам эксперта, основные осложнения на сердце возникают из-за неправильного лечения и если человек переносит болезнь на ногах.

Кроме того, стало известно, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявил, что страна обратилась к Европейскому Союзу с просьбой о введении тестирования на коронавирусную инфекцию для всех граждан, прибывающих из Китая.

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