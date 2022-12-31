В России выявили 5527 новых случаев коронавируса за сутки
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5527 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 58 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 831 человек госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 10,2 процента меньше, чем сутками ранее.
После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 7515 пациентов, отмечается на портале.
До этого врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что ангина, острые респираторные инфекции, грипп и коронавирус могут вызвать различные болезни сердца. По словам эксперта, основные осложнения на сердце возникают из-за неправильного лечения и если человек переносит болезнь на ногах.
Кроме того, стало известно, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявил, что страна обратилась к Европейскому Союзу с просьбой о введении тестирования на коронавирусную инфекцию для всех граждан, прибывающих из Китая.