«Не исключены конфликтные ситуации»: астролог дала совет, как удачно встретить 2023 год

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Во время новогодней ночи лучше не находиться все время в одном месте, в это время стоит съездить к кому-либо в гости или посетить развлекательное заведение. Об этом заявила астролог Катерина Дятлова.

— Очень важно, чтобы в эту новогоднюю ночь люди разных поколений не находились вместе длительное время. Иначе не исключены конфликтные ситуации, — отметила она.

Специалист советует молодым людям провести предновогодний день дома у старшего поколения в сдержанной обстановке, а ближе к ночи отправиться к своим ровесникам, чтобы встретить новый год более бурно, сообщает сайт «Москва 24».

Новый год — время, когда люди под бой курантов загадывают желание. Однако далеко не всегда задуманное сбывается. Между тем умение формулировать желаемое — особое искусство, которым владеет далеко не каждый. Как правильно загадать желание, чтобы оно воплотилось в жизнь, «Вечерняя Москва» узнала у финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой.

Диетолог Маргарита Королева дала советы, как правильно подготовить блюда для новогоднего стола. Она посоветовала не готовить большое количество блюд и сложносоставные салаты. Также не стоит сразу заправлять весь салат майонезом.