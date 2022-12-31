Диетолог Королева предупредила о возникновении зависимости от майонеза

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Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что употребление майонеза на регулярной основе может стать причиной возникновения зависимости от этого продукта.

По ее словам, «промышленного майонеза можно переесть», поскольку те ингредиенты, которые входят в состав соуса, воздействуют на опиоидную систему головного мозга, вследствие чего формируют зависимость.

Эксперт также напомнила, что чрезмерное употребление майонеза задерживает выведение жидкости из человеческого организма, что может привести к набору лишнего веса, а определенные компоненты продукта и вовсе являются аллергенными.

Королева порекомендовала заправлять блюда, подготовленные для новогодних праздников, домашним майонезом, который легко можно сделать за 10 минут, передает ТАСС.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что тем людям, у которых наблюдаются подагра, панкреатит и камни в почках, категорически запрещено употреблять холодец.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две–три ложки.