Москвичам рассказали о строительстве медучреждений в ТиНАО в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Новой Москве идет активное строительство новых медицинских учреждений. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в ЖК «Испанские кварталы» в поселении Сосенском вблизи деревни Николо-Хованское. В поселении Внуковском детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в ЖК «Переделкино Ближнее», — отметил он.

Помимо этого, появилась детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, в скором времени она откроется в ЖК «Первый Московский город-парк» в поселении Московский. Как уточняется, эти проекты реализуют инвесторы.

При этом в рамках Адресной инвестиционной программы в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию перинатальный центр в Коммунарке и детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в поселении Сосенском, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также Жидкин рассказал, что с начала текущего года на территории ТиНАО специалисты организовали почти 7,3 тысячи парковочных мест. Большая часть машино-мест расположилась в подземных паркингах.