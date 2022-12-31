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Ликвидированный в ЛНР агент СБУ планировал нападение на Дом правительства

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Ликвидированный в ЛНР агент СБУ планировал нападение на Дом правительства
Фото: Depositphotos

Ликвидированный на территории Луганской народной республики (ЛНР) агент Службы безопасности Украины (СБУ) планировал нападение на Дом правительства в региональном центре в день принятия новой конституции. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказал источник в силовых ведомствах ЛНР.

По его словам, российские спецслужбы совместно с представителями МВД РФ обнаружили в Лисичанске агента СБУ, который в рамках задания от украинских ведомств совершил убийство военнослужащего Народной милиции республики и мирной жительницы.

— Также силовиками получены сведения о планируемом им по заданию украинских спецслужб нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции, — заявил источник РИА Новости.

Он также отметил, что на текущий момент осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц к данному преступлению.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе.

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