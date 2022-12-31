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Реабилитация Диксона и встреча с ластоногими: директор Московского зоопарка подвела итоги 2022 года

Евгений Жуков
Город
Реабилитация Диксона и встреча с ластоногими: директор Московского зоопарка подвела итоги 2022 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала, как преобразился Московский зоопарк за 2022 год. Об этом в субботу, 31 декабря, она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, уходящий год был очень насыщенным и интересным. На территории зоопарка были открыты сразу несколько обновленных экспозиций, включая павильоны «Ластоногие», «Кошачий ряд» и зимний дом для карликового бегемота. Башня главного входа была оборудована 3D-экраном, который круглосуточно транслирует видеоролики о редких видах животных.

— На протяжении всего года мы спасали животных от контрабандистов, браконьеров или просто оказавшихся в беде в природе не по вине человека, — заявила Акулова.

Среди подобных историй со счастливым концом она напомнила о случае с тигрицей Амурой, у которой была повреждена челюсть, а также о реабилитации белого медведя Диксона, ставшей уникальным опытом для всего зоологического сообщества.

Кроме того, в уходящем году оказывалась помощь зоопаркам, находящимся на территории присоединенных регионов. Например, в рамках Всероссийской акции #Мывместе осуществлялась доставка гумпомощи в зоопарки и зооуголки Бердянска, Херсона, Горловки и других городов, рассказала Акулова.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

До этого стало известно, что Московский зоопарк будет работать без выходных в предстоящие новогодние праздники.

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