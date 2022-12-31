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Песков: Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа

Евгений Жуков
Общество
Песков: Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа (ЮВО). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новогоднее обращение российского лидера из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону будет показано во всех часовых поясах, передает ТАСС.

До этого Владимир Путин выступил с новогодним обращением к нации в окружении военнослужащих. Российский лидер назвал уходящий год временем поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что граждане России проявили исключительное мужество и достоинство, поддержав участников специальной военной операции на Украине.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал гражданам достигать поставленных целей и укрепления России. Также политик пожелал всем гражданам Российской Федерации крепкого здоровья и всего самого доброго.

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