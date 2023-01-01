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Путин заявил о движении России к полному суверенитету

Евгений Жуков
Общество
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ушедший 2022 год временем трудных решений, которое многое расставило по своим местам.

— Это был год трудных необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества, — заявил президент во время своего новогоднего обращения к нации.

Также глава государства подчеркнул, что ушедший год «многое расставил по местам», а также принципиально четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия.

По словам Владимира Путина, этот год был насыщен судьбоносными событиями, которые «закладывают основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», передает официальный сайт Кремля.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа.

В свою очередь глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

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