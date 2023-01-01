Глава киевской обладминистрации Кулеба сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Unsplash

Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января. Об этом рассказал глава администрации региона Алексей Кулеба.

— Есть повреждение объекта инфраструктуры, — говорится в сообщении чиновника.

Помимо этого, он добавил, что на месте происшествия до самого утра работали сотрудники местных экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что на всей территории украинского государства была объявлена воздушная тревога. Согласно переданной украинскими СМИ информации, взрывы слышны в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Кроме того, началось экстренное отключение электричества в Сумской и Одесской областях.

Воздушные удары по объектам критической инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября 2022 года. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после инцидента на Крымском мосту.