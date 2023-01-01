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Овечкин сократил отставание от рекорда в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов

Евгений Жуков
Спорт
Овечкин сократил отставание от рекорда в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс», проходящим в столице Соединенных Штатов.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 9:2, где Овечкин выступил в роли главного героя матча. 37-летний нападающий оформил хет-трик, забросив свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в карьере в НХЛ.

Его отставание от рекорда легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забил 894 шайбы, в регулярных чемпионатах лиги сократилось до 88 голов, передает РИА Новости.

До этого Александр Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке.

Ранее стало известно, что, помимо болельщиков и партнеров по команде, с уникальным достижением Овечкина в полном составе поздравили соперники по прошедшему матчу — хоккеисты «Виннипег Джетс».

Спорт Хоккей Александр Овечкин
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