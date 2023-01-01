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В США заявили об отсутствии сценариев победы Украины в конфликте с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили об отсутствии сценариев победы Украины в конфликте с Россией
Фото: kyivcity.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способы противостоять российской армии по причине недостаточного количества необходимых ресурсов для сопротивления. Об этом воскресенье, 1 января, рассказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

По словам бывшего военнослужащего, украинские подразделения не имеют нужных инструментов для реализации «наступательной операции достаточной мощности» для вытеснения российской армии с территории государства.

Дэвис также добавил, что ВСУ будет проводить локальные операции, однако на текущий момент они оснащены только ресурсами для обороны нынешних рубежей. Помимо этого, он указал на отсутствие сценариев победы Украины в конфликте с Россией.

В материале 19FortyFive офицер также выразил мнение, что ему «трудно представить» развитие событий в ближайшие несколько месяцев, которое позволит украинскому руководству кардинально «изменить свою нынешнюю непокорную позицию на достаточно смиренную», чтобы в результате согласиться на урегулирование существующего конфликта дипломатическим путем.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что власти США попытались оправдаться перед украинцами после поражения армии, направив ВСУ зенитные ракетные комплексы Patriot.

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