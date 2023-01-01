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В России выявили 5038 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Жуков

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5038 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5038 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 50 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 470 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что на 43,4 процента меньше, чем днем ранее.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 5283 пациента, отмечается на портале.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 98 процентов выявленных случаев коронавируса в Российской Федерации приходится на штамм «омикрон». При этом она отметила, что штамм «цербер» не имеет развития.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что COVID-19 больше не является непрогнозируемым заболеванием. Она отметила, что в настоящее время ковид представляет собой обычную инфекцию, которая не угрожает горожанам.

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