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Стало известно, какие сказочные герои ждут москвичей на фестивале «Путешествие в Рождество»

Евгений Жуков
Город
Стало известно, какие сказочные герои ждут москвичей на фестивале «Путешествие в Рождество»
Фото: «Московские сезоны»

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут познакомиться с новогодними традициями разных народов России, а также поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Отправиться в полное открытий и сюрпризов путешествие по зимней России могут все гости площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади, площади Революции и на переходе между ними, — говорится в сообщении.

Стало известно, какие сказочные герои ждут москвичей на фестивале «Путешествие в Рождество» Фото: «Московские сезоны»

Гости начнут знакомство с новогодними традициями с общения с Дедом Морозом. Вместе со знаменитым волшебником поздравлять жителей столицы с новогодними праздниками будут его помощница Снегурушка, а также дух воды Ведява из мордовской мифологии, сказочные герои Дед Трескун, которого иногда называют прадедом Деда Мороза, и Емеля — герой сказки «По щучьему велению».

Помимо этого, горожане смогут пообщаться с карельским зимним волшебником Паккайне, узнать интересные факты из жизни кота Мурра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, какие сказочные герои ждут москвичей на фестивале «Путешествие в Рождество» Фото: «Московские сезоны»

До этого сообщалось, что для фестиваля «Путешествие в Рождество» была подготовлена специальная программа, в которой особое внимание было уделено детям из семей москвичей, принимающих участие в спецоперации.

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