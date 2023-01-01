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Вильфанд рассказал о морозной рождественской ночи в Москве

Евгений Жуков

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Вильфанд рассказал о морозной рождественской ночи в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москву в пятницу, 6 января, в канун Рождества, придет сильное похолодание. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, температура воздуха в дневное время опустится до минус 15 градусов, также ожидаются осадки в виде снега и сильный ветер до 12 метров в секунду. Существенное похолодание, по заявлению Вильфанда, произойдет после 4 января.

Сильнее всего похолодает на северо-востоке европейской части России, передает Интерфакс.

Вильфанд также отметил, что сейчас над всей территорией европейской части нашей страны наблюдается очень сильное потепление, связанное с циклонами. Температура воздуха почти на восемь градусов превышает норму.

До этого сообщалось, что в ночь на понедельник, 2 января, в городе ожидается ухудшение погодных условий, которое приведет к образованию гололеда на дорогах. По данным синоптиков, в город придет холодный атмосферный фронт.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в начале 2023 года в столице могут быть зафиксированы сразу два температурных рекорда.

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