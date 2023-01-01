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Пластический хирург рассказал, какие филлеры могут навсегда изменить лицо

Александр Афонин
Общество
Пластический хирург рассказал, какие филлеры могут навсегда изменить лицо
Фото: shutterstock

Филлеры, основанные на некачественном полиакриламидном геле, способны вызвать осложнения, которые могут навсегда изменить эстетику лица человека и привести к смертельным заболеваниям. Об этом рассказал пластический хирург Николай Константинов

По словам специалиста, последствия применения подобных уколов могут проявиться через десятки лет. Из-за использования некачественного препарата в области скул контур лица может деформироваться. Со временем гель начнет опускаться в область щек. Помимо этого, вырастет риск воспаления тканей.

— В области губ происходит рубцевание тканей. Губы становятся плотными. Неудобно целоваться, неудобно кушать, они теряют свою чувствительность. Может проявляться деформация в виде свистящего эффекта, — цитирует Константинова Пятый канал.

До этого пластический хирург Антон Выходцев рассказал, как бороться с жиром в зоне лица и надо ли это делать. По его словам, избавиться от проблемы можно при помощи различных косметологических процедур, но если избытки подкожно-жировой клетчатки значительные, стоит прибегнуть к помощи пластической хирургии.

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