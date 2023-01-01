Первый в 2023 году температурный рекорд в Москве был установлен 1 января

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В воскресенье, 1 января, в столице был установлен первый в текущем году температурный рекорд: на метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до 4,2 градуса. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

— В течение всего дня 1 января температура воздуха повышалась. К 18:00 на ВДНХ термометры показали плюс 4,2 градуса, а это значит, что состоялся первый в наступившем году метеорологический рекорд, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, данный показатель рекорда не окончательный. Точный результат будет получен только после 21:00, когда специалисты снимут показания максимального термометра, отметили на портале.

До этого руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что первые два дня 2023 года выдадутся рекордно теплыми, но после этого в город придут холода. По его словам, в начале нового года в столице могут быть зафиксированы сразу два температурных рекорда.

Помимо этого, декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.