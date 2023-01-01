Матвиенко передала президенту Бразилии послание от Путина
Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко передала президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом российский политик сообщила в воскресенье, 1 января.
— Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждем в Москве как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию, — цитирует Матвиенко ТАСС.
Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии в конце октября прошлого года. Его соперником был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета 99,01 процента голосов Лула да Силва набрал 50,84 процента, у прежнего лидера страны было 49,16 процента голосов.
Действующий президент Бразилии являлся кандидатом от социалистической «Партии трудящихся». Ранее политик занимал пост бразильского лидера в период с 2003 по 2011 годы. Что о нем известно и каких действий ожидать от Лулы да Силвы — в материале «Вечерней Москвы».