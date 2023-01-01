Матвиенко передала президенту Бразилии послание от Путина

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко передала президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом российский политик сообщила в воскресенье, 1 января.

— Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждем в Москве как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии в конце октября прошлого года. Его соперником был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета 99,01 процента голосов Лула да Силва набрал 50,84 процента, у прежнего лидера страны было 49,16 процента голосов.

Действующий президент Бразилии являлся кандидатом от социалистической «Партии трудящихся». Ранее политик занимал пост бразильского лидера в период с 2003 по 2011 годы. Что о нем известно и каких действий ожидать от Лулы да Силвы — в материале «Вечерней Москвы».