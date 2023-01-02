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Температура воздуха в Москве 2 января побила рекорд 2007 года

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Температура воздуха в Москве 2 января побила рекорд 2007 года
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Ночью 2 января в столице зафиксировали высокие температуры, доходящие до плюс 6 градусов. Это в свою очередь обновило температурный рекорд 2007 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали +5,9 градуса, в час ночи было +5,7 градуса, в 2 часа — +4,1 градуса — все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января, составлявший +3,6 градуса и принадлежавший 2007 году, — отметил он.

Синоптик в своем Telеgram-канале уточнил, что температура в городе опустилась ниже старого рекорда только в 03:00.

До этого представители Гидрометцентра России сообщили, что погода с переменной облачностью, отсутствие осадков, гололедица, а также до 1 градуса со знаком «плюс» ожидают жителей столичного региона. В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха снизится до 5 градусов со знаком «минус».

Первые два дня 2023 года выдадутся рекордно теплыми, затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские праздники «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, в январские праздники погода будет «дерганой» и переменчивой.

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